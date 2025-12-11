Lực lượng biên phòng tạm giữ 6 người nhập cảnh trái phép ở Tây Ninh

Ngày 11/12, Đồn Biên phòng Thuận Bình (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ 6 người về hành vi xuất nhập cảnh trái phép.

Theo Đồn Biên phòng Thuận Bình, 18h30 ngày 10/12, đơn vị phối hợp Công an xã Bình Thạnh tuần tra, kiểm soát biên giới. Đến khu vực ấp Thuận Hiệp (xã Bình Thạnh), lực lượng phát hiện 6 người có dấu hiệu nghi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Tổ công tác đã yêu cầu nhóm này về đồn làm việc.

3 trong số 6 người bị cơ quan chức năng bắt giữ (Ảnh: Biên phòng Thuận Bình).

Nhóm người gồm: V.N.T. (SN 1993, quê An Giang), L.M.T. (SN 1984, quê Cần Thơ), L.T.P. (quê An Giang), N.V.P. (SN 2009, quê Đồng Nai), P.V.P. (SN 2001, quê Gia Lai) và N.T.H.N. (SN 2002, quê Tây Ninh).

Tại trụ sở, họ khai bỏ chạy từ các khu vực giáp biên giới Thái Lan - Campuchia (thuộc tỉnh Oddar Meanchey). Khi tìm đường về Việt Nam thì bị lực lượng Đồn Biên phòng Thuận Bình phát hiện, bắt giữ.

Nhận định ban đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm người trên sang Campuchia làm việc trong các công ty lừa đảo trực tuyến gần biên giới Thái Lan - Campuchia. Sau đó, họ bỏ chạy về Việt Nam thì bị phát hiện.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 người về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định.