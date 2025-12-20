Nghi bị lừa qua Campuchia, 2 thanh niên mở cửa ô tô bỏ chạy ở Tây Ninh

Ngày 20/12, Công an xã Bến Cầu vừa hỗ trợ 2 nam thanh niên nghi bị một người phụ nữ lừa qua Campuchia.

Theo công an, khoảng 1h ngày 19/12, trong lúc tuần tra tại khu vực ấp Voi, xã Bến Cầu, lực lượng Công an xã Bến Cầu phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở phát hiện 2 nam thanh niên có biểu hiện hoảng loạn, nghi vấn bị lừa qua biên giới. Cả 2 trường hợp được công an đưa về trụ sở làm việc.

Danh tính hai người được xác định là N.V.V. (SN 2001) và L.A.T. (SN 1988), cùng thường trú xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; tạm trú tại phường Thuận Giao, TPHCM.

T. và N. trên đường bỏ chạy được công an phát hiện (Ảnh: A.H.).

Làm việc với cơ quan công an, T. cho biết, ngày 18/12, anh đã lên mạng xã hội tìm việc làm và được một phụ nữ liên hệ, giới thiệu công việc bốc vác tại Tây Ninh với tiền công 800.000 đồng/ngày. Tin lời, T. rủ N. cùng đi.

Khoảng 20h ngày 18/12, người phụ nữ nhắn tin yêu cầu cả 2 tới một địa điểm gần nơi ở để đón xe. Sau đó, một ô tô màu trắng loại 4 chỗ đưa họ di chuyển theo hướng Tây Ninh.

Khi xe dừng lại tại đoạn đường thuộc xã Phước Chỉ, 2 người nghi ngờ bị lừa đưa sang Campuchia nên mở cửa xe bỏ chạy về hướng xã Bến Cầu.

Đúng thời điểm này, lực lượng Công an xã Bến Cầu đang tuần tra đã phát hiện, hỗ trợ và đưa họ về trụ sở để xác minh. Đến khoảng 3h cùng ngày, công an liên hệ gia đình, bàn giao 2 công dân cho người thân.

Qua vụ việc, Công an xã Bến Cầu khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn tuyển dụng việc làm với mức lương cao, không rõ địa chỉ, nhất là các lời mời làm việc liên quan khu vực cửa khẩu Mộc Bài và vùng biên giới, nhằm tránh rơi vào bẫy lừa đảo, mua bán người.