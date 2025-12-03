Bộ Công an phá đường dây cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ đồng

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa triệt phá đường dây Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, khởi tố 44 bị can.

Cầm đầu đường dây này là Hoàng Tạ Minh Cường (30 tuổi, trú tại phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình).

Theo cơ quan chức năng, từ năm 2024, Cường mua tài khoản tổng đại lý (Super master) từ một trang cá độ bóng đá, rồi chia thành 4 cấp tài khoản để tổ chức đánh bạc, quy đổi 1 USD tương đương 10.000-100.000 đồng.

Sau đó, đối tượng Cường thuê nhiều đối tượng khác quản lý tài khoản, tính tiền thắng thua; mở tài khoản ở các ngân hàng để chuyển nhận tiền thắng, thua cá độ.

Hoàng Tạ Minh Cường (Ảnh: CAND).

Các đối tượng thống nhất, mỗi thứ 2 hàng tuần sẽ tổng kết tiền thắng, thua cá độ trên các tài khoản và thanh toán với nhau bằng cách chuyển khoản ngân hàng.

Theo dữ liệu thu thập được, cảnh sát phát hiện có những tài khoản cá độ bóng đá hàng trăm triệu đồng/trận đấu. Từ tháng 11/2024 đến tháng 9 năm nay, tổng số tiền đường dây này đã cá độ lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Ngày 9/9, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương đồng loạt triệu tập hàng chục đối tượng, khám xét khẩn cấp 17 địa điểm tại TP Hà Nội, TPHCM, Ninh Bình, Đắk Lắk…

Tiến hành khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 1,1 tỷ đồng, một ô tô, 41 điện thoại và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng phối hợp với các ngân hàng phong tỏa số tiền hơn 1 tỷ đồng trong tài khoản của các bị can nhằm chuyển nhận tiền đánh bạc.