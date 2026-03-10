Bộ Công an khen Công an Đà Nẵng bắt 3 đối tượng trốn truy nã ở nước ngoài

Ngày 10/3, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã gửi thư khen lực lượng công an thành phố vì thành tích xuất sắc trong việc phối hợp với Cục Đối ngoại, Bộ Công an và các cơ quan chức năng Thái Lan, truy bắt thành công 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn tại nước này.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh đây là "chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sáng tạo" của Công an Đà Nẵng. Thành tích này góp phần thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ba đối tượng bị truy nã bị bắt tại Thái Lan (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận và biểu dương thành tích của Công an thành phố Đà Nẵng. Ông cũng đề nghị đơn vị tiếp tục tập trung đấu tranh, giải quyết dứt điểm vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định, phát huy kết quả đạt được để lập thêm nhiều chiến công xuất sắc trong công tác và chiến đấu.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng Thái Lan truy bắt thành công 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan đến vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra tại Đà Nẵng.

Theo điều tra, khoảng 8h20 ngày 7/7/2023, ông N.Đ.H. (SN 1985, trú phường Hòa Cường, Đà Nẵng) bị một đối tượng dùng dao chém vào đùi chân phải khi đang đi bộ trên đường Phan Đăng Lưu, gây thương tích 50%.

Kết quả điều tra xác định vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong hoạt động kinh doanh giữa ông H. và Phạm Chiến Thắng (SN 1974, trú tại Hải Phòng). Thắng đã chỉ đạo nhiều đối tượng lên kế hoạch và thực hiện hành vi chém ông H. để giải quyết mâu thuẫn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng liên quan. Tuy nhiên, Nguyễn La Duy (SN 1980), Lê Bá Vũ (SN 1979) và Bùi Thu Huyền (SN 1985, cùng trú thành phố Hà Nội), đã bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tập trung lực lượng, điều tra và xác định 3 đối tượng đang lẩn trốn tại Thái Lan. Đơn vị đã xác lập chuyên án truy nã, phối hợp với Cục Đối ngoại, Bộ Công an và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan để tổ chức truy bắt.

Ngày 19/1, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, một tổ công tác đặc biệt của Công an thành phố Đà Nẵng đã sang Thái Lan triển khai nhiệm vụ. Ba ngày sau, lực lượng chức năng 2 nước đã bắt giữ Lê Bá Vũ và Bùi Thu Huyền tại thành phố Pattaya, tỉnh Chon Buri. Nguyễn La Duy sau đó đã ra đầu thú.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định pháp luật Thái Lan, ngày 29/1, các đối tượng đã bị trục xuất và bàn giao cho phía Việt Nam để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.