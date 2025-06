Bộ Công an gửi thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có thư khen gửi Công an tỉnh Thanh Hóa, biểu dương thành tích xuất sắc trong việc triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, chuyên sản xuất và mua bán hàng cấm (khí N2O) với quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi.

Theo báo cáo gửi lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai quyết liệt và hiệu quả các chỉ đạo của Bộ, qua đó phát hiện và đấu tranh thành công chuyên án.

Bên trong nhà xưởng sản xuất hàng cấm (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Chiến dịch đã bắt giữ và khởi tố 16 đối tượng, thu giữ 3 hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất và sang chiết khí N2O.

Tổng cộng 180 tấn nguyên liệu và 7,3 tấn khí N2O thành phẩm cùng nhiều vật chứng khác cũng đã bị tịch thu.

Bộ Công an đánh giá đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự sắc bén về nghiệp vụ cùng tinh thần kiên trì đấu tranh đến cùng với tội phạm của Công an tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Thành tích này góp phần quan trọng vào việc thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm sản xuất, mua bán hàng cấm.

Việc triệt phá đường dây này không chỉ ngăn chặn nguồn cung chất cấm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng mà còn có ý nghĩa răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Lãnh đạo Bộ Công an đã ghi nhận và biểu dương thành tích của Công an Thanh Hóa, đồng thời yêu cầu đơn vị này tiếp tục phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị, địa phương liên quan để khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ nhằm đề nghị truy tố các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây sản xuất hàng cấm là khí N2O (khí cười) quy mô lớn, có tính chất tinh vi, manh động.

Lực lượng công an đã đột kích vào 3 xưởng sản xuất hàng cấm tại thôn 7, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất; cơ sở ở thôn Mùi, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai và thôn Xuân Sen xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, đều ở Hà Nội.