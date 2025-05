Những lô "mỹ phẩm ngoại” được sản xuất trong căn chung cư ở Nha Trang

Ngày 31/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, đơn vị vừa phát hiện, thu giữ gần 6.000 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc tại một cơ sở kinh doanh ở thành phố Nha Trang.

Trước đó, vào chiều 30/5, lực lượng cảnh sát kinh tế đã kiểm tra căn hộ chung cư của bà H.T.D.T. (31 tuổi) ở phường Phước Hải, thành phố Nha Trang. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện gần 6.000 chai lọ là sản phẩm dưỡng trắng da mặt và toàn thân.

Lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động kinh doanh mỹ phẩm tại căn hộ của bà T. (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Số sản phẩm tại căn hộ bà T. ghi 14 nhãn hiệu khác nhau, đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện tại căn hộ của bà T. đang chứa hơn 34.000 tem chống giả, gần 11.000 vỏ hộp mỹ phẩm và gần 1.350 nhãn mác các loại mỹ phẩm.

Điều tra xác định, trong số gần 6.000 chai lọ mỹ phẩm bị phát hiện, một số do bà T. tự mua nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ sau đó pha trộn, dán nhãn để bán ra thị trường. Số khác do bà T. nhập từ TPHCM về, sau đó tự dán nhãn, tem.

Cũng theo điều tra, những sản phẩm do bà T. bán ra đều do chủ cơ sở tự đặt in thông tin về thành phần, nguồn gốc xuất xứ mà không đăng ký công bố sản phẩm kiểm nghiệm thành phần, chất lượng và đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra để tạo lòng tin cho khách hàng, bà T. dán tem chống hàng giả và gắn xuất xứ “Made in Thailand” trên các bao bì sản phẩm.

Theo cơ quan công an, từ cuối tháng 1 đến nay, cơ sở này đã xuất bán hơn 26.000 sản phẩm ra thị trường với số tiền gần 3 tỷ đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.