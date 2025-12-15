Bộ Công an đang giám định chất lượng các sản phẩm của Hoàng Hường

Chiều 15/12, tại họp báo Bộ Công an, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01 Bộ Công an) đã trả lời báo chí liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường.

Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (Ảnh: Hải Nam).

Theo Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm khác như buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả. C01 đang cho giám định các sản phẩm trong hệ sinh thái Hoàng Hường.

Thiếu tướng Tân cho biết số lượng sản phẩm trong hệ sinh thái của Hoàng Hường là rất nhiều.

Hoàng Thị Hường (Ảnh: D.O.).

Trước đó ngày 1/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng ngày, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can cùng về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có Hoàng Thị Hường (tức Hoàng Hường).

Những bị can còn lại gồm: Nguyễn Hoài Nam (em rể Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha); Nguyễn Thị Thoa (trợ lý Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B); Hoàng Anh Dũng (nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường); Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường, Thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KB) và Nguyễn Thị Hường (nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường).

Đến ngày 29/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Tường An (32 tuổi, ở phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo buộc ban đầu, Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.

Kết quả điều tra xác định ban đầu, từ tháng 1/2021 đến tháng 6 năm nay, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.