Bộ Công an: 90% vụ phụ nữ bị chồng, bạn trai bạo hành đều rơi vào im lặng

Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo tập huấn về điều tra nhạy cảm giới trong các vụ việc bạo lực đối với phụ nữ và mua bán người, do Cục Đối ngoại - Bộ Công an phối hợp Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ Chương trình Chấm dứt bạo lực với phụ nữ của UN Women. Đây là năm thứ hai liên tiếp Cục Đối ngoại phối hợp UN Women triển khai chương trình này.

Tại hội thảo, các chuyên gia và đại biểu đã trao đổi nhiều kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến các nguyên tắc, cách thức hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân bị bạo lực và mua bán; các bước điều tra nhạy cảm giới trong các vụ việc bạo lực đối với phụ nữ và mua bán người.

Các thành viên tham dự hội thảo (Ảnh: Bộ Công an).

Thông qua các bài tập tình huống, đại biểu có cơ hội tìm hiểu về vấn đề bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em cũng như lý do cần phải có "điều tra nhạy cảm giới".

Bộ Công an cho biết tại Việt Nam, theo số liệu từ Nghiên cứu quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ, bạo lực giới gây thiệt hại cho nền kinh tế Việt Nam lên tới 1,8% GDP.

Mặc dù vậy, 90% vụ bạo lực với phụ nữ do chồng, bạn trai gây ra đều rơi vào im lặng. Phụ nữ không dám tố cáo, lên tiếng tìm công lý cho mình vì thủ tục điều tra, tố tụng vẫn chưa bảo đảm tính "nhạy cảm giới".

Do đó, Bộ Công an cho rằng cần bảo đảm nguyên tắc "lấy nạn nhân làm trung tâm", ưu tiên sự an toàn và nhu cầu thực tiễn của họ, không để phụ nữ bị lên án, chê trách và đổ lỗi vì là nạn nhân của bạo lực và mua bán người.

Từ năm 2022 đến nay, Bộ Công an đã phối hợp UN Women xây dựng hai bộ tài liệu liên quan, tổ chức bốn hội thảo tập huấn cho 166 cán bộ là công an các đơn vị và 62 địa phương.

Tiếp nối thành công chuỗi hoạt động này, năm 2024, Bộ Công an Việt Nam tiếp tục phối hợp UN Women triển khai những hội thảo tương tự, mở rộng đối tượng và số lượng công an các địa phương, là những cán bộ tuyến đầu, đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa bạo lực giới và mua bán người.