Biết cả đàn lợn mắc dịch tả châu Phi vẫn mua về giết mổ, tuồn ra chợ

Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với Tào Văn Hải (SN 1995), Lưu Văn Đông (SN 1976), Hoàng Văn Thành (SN 1972), Trần Quốc Điển (SN 1966), cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Các bị can trong vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 2/6, phát hiện đàn lợn gồm 21 con của gia đình có dấu hiệu mắc bệnh, bỏ ăn, Tào Văn Hải đã liên hệ với Lưu Văn Đông, người làm nghề môi giới mua bán lợn, để tìm đầu mối tiêu thụ.

Sau khi được Đông giới thiệu, Hoàng Văn Thành dù biết rõ số lợn có dấu hiệu nhiễm bệnh vẫn thỏa thuận mua toàn bộ đàn với giá hơn 71 triệu đồng. Sau đó, Thành bán lại cho Trần Quốc Điển với giá 84 triệu đồng để hưởng tiền chênh lệch.

Sau khi mua số lợn trên, Điển đưa về cơ sở giết mổ của gia đình để tiêu thụ. Bước đầu, Điển khai đã giết mổ 4 con, bán cho các tiểu thương tại một số chợ dân sinh trên địa bàn.

Một số con lợn mắc dịch tả châu Phi tại cơ sở giết mổ của Điển (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Đối với số lợn còn lại, do xuất hiện dấu hiệu bệnh nặng hơn, lo sợ bị cơ quan chức năng phát hiện, Điển nuôi nhốt tại gia đình rồi thuê người vận chuyển một số con đến nhà người thân cất giấu nhằm che đậy hành vi vi phạm.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả từ Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương I xác định các mẫu bệnh phẩm dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi.