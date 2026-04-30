Khởi tố 3 đối tượng thu mua lợn nhiễm dịch tả châu Phi về giết mổ

Ngày 30/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Khắc Nguyên (SN 1966), Nguyễn Văn Chiến (SN 1984) và Lê Văn Trung (SN 1982, đều trú tại tỉnh Thanh Hóa), về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm đối với.

Công an đọc lệnh khởi tố đối với các bị can (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vì động cơ vụ lợi, các bị can đã thu mua lợn mắc bệnh, trong đó có lợn nhiễm dịch tả châu Phi, sau đó tổ chức giết mổ, sơ chế và đưa ra thị trường tiêu thụ.

Hành vi này của các bị can vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng và gây bức xúc trong dư luận.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ gần 4 tạ thịt lợn đã qua sơ chế, 8 con lợn có tổng trọng lượng 4,5 tạ đang chuẩn bị giết mổ. Tất cả số lợn trên đều được xác định nhiễm dịch tả châu Phi.