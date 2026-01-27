Bịa đặt nội dung, cắt ghép hình công an để "câu like"

Ngày 27/1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phát đi thông cáo cảnh báo về chiêu trò tin giả, giật tít câu like đang gây hoang mang dư luận.

Theo cơ quan chức năng, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết có nội dung giật gân nhằm đánh vào sự tò mò của người dân.

Điển hình là vụ việc lan truyền thông tin sai sự thật về một cô gái đi xe SH150i bị lực lượng chức năng tạm giữ tại khu vực phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Thông tin này được thêu dệt với nhiều tình tiết ly kỳ như: phát hiện lượng lớn tiền mặt trong cốp xe, "đấu trí" với công an...

Tuy nhiên, qua xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật.

Cơ quan công an cho biết, các đối tượng đã sử dụng chung một kịch bản: cắt ghép hình ảnh lực lượng công an đang làm nhiệm vụ để tăng độ tin cậy; dẫn dắt câu chuyện ly kỳ nhưng kết thúc bằng những lý do hời hợt (như mang tiền đi đổi iPhone) nhằm lừa thuật toán và thu hút sự chú ý.

Mục đích của các đối tượng là câu tương tác từ lượt thích và chia sẻ để bán hàng, tăng uy tín ảo cho tài khoản hoặc điều hướng người dùng sang các trang web độc hại.