Bị rượt đánh trong đêm, nạn nhân liều mình nhảy cầu để thoát thân

Ngày 10/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã làm rõ vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên đường 2 Tháng 9, phường Hòa Cường.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1h30 ngày 8/2, sau khi dự tiệc sinh nhật tại một quán trên đường Hồ Tùng Mậu, nhóm 9 thanh thiếu niên do L.T.H.P. (17 tuổi, trú phường Sơn Trà) cầm đầu điều khiển 5 xe máy chạy qua nhiều tuyến đường trong thành phố.

Nhóm đối tượng tại trụ sở công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Khi đến khu vực cầu vượt đường 2 Tháng 9 (phường Hòa Cường) thì P. chặn đầu xe máy do nam thanh niên khác điều khiển. Do mâu thuẫn từ trước trên mạng xã hội, P. cùng 3 đối tượng đã hành hung nam thanh niên này.

Trước sự hung hãn của nhóm thanh thiếu niên, nạn nhân phải bỏ lại xe máy, chạy lên cầu vượt rồi nhảy xuống cầu để thoát thân. Các đối tượng sau đó rời khỏi hiện trường, để lại xe máy của bị hại.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã triệu tập 6 nghi phạm liên quan để xử lý theo quy định.