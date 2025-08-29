Bị phạt 5 triệu đồng vì không khai báo tạm trú cho bạn trai của con gái

Công an xã Phú Khê (Phú Thọ) vừa ra quyết định xử phạt bà Đ.T.T. (53 tuổi, xã Phú Khê) 5 triệu đồng về hành vi không khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật.

Qua xác minh, công an phát hiện anh Z.J. (39 tuổi, người nước ngoài) có quan hệ tình cảm với chị P.T.T.H. (27 tuổi), con gái bà T.

Anh Z.J. đến lưu trú tại gia đình bà T. từ ngày 4/8 nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú.

Công an xã Phú Khê xử phạt bà Đ.T.T. 5 triệu đồng về hành vi không khai báo tạm trú cho người nước ngoài (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an khuyến cáo các cơ sở lưu trú, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân cần chấp hành nghiêm túc quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài khi đến cư trú, lưu trú tại địa phương.

Việc khai báo đầy đủ, kịp thời không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra, theo công an.