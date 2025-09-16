Bị phạt 10 triệu đồng vì bình luận bịa đặt về kiểm lâm trên mạng

Ngày 16/9, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an xã Nam Xuân đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.K.T. (SN 1966), trú tại bản Phố Mới, xã Nam Xuân, tỉnh Thanh Hóa, với số tiền 10 triệu đồng.

Ông T. bị xử phạt về hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Ông N.K.T. tại trụ sở công an (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Trước đó, Công an xã Nam Xuân phát hiện trên mạng xã hội Facebook có bài viết về một số cán bộ kiểm lâm vừa bị khởi tố về tội nhận hối lộ của đối tượng buôn gỗ lậu.

Dưới bài viết này, có một tài khoản đã bình luận với nội dung không có căn cứ, mang tính quy chụp, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng kiểm lâm. Sau khi xác minh, Công an xã Nam Xuân đã triệu tập ông N.K.T. đến công an xã để làm việc.

Tại cơ quan công an, ông N.K.T. thừa nhận là chủ tài khoản Facebook có bình luận trên với hàm ý là cán bộ kiểm lâm ở huyện Quan Hóa (cũ) không trong sáng và rừng ở khu bảo tồn thiên nhiên đang bị chặt phá.

Tuy nhiên, những nội dung ông N.K.T. nêu không có tài liệu, căn cứ chứng minh; hoàn toàn là thông tin bịa đặt mang tính cá nhân, làm mất uy tín, gây ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng kiểm lâm.