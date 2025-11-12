Tài xế công nghệ bị khách dọa đánh vì nhắc hút thuốc trên xe

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế ô tô công nghệ bị khách dọa đánh chỉ vì nhắc nhở người này không hút thuốc trên xe.

Anh Lê Duy Ninh (26 tuổi), tài xế ô tô công nghệ trong đoạn clip, chia sẻ sự việc xảy ra vào hai ngày trước, khi anh nhận chở khách đi từ phường Thới An Đông đến trung tâm thành phố, với quãng đường khoảng 20km. Trên đường đi, một trong ba vị khách bất ngờ hút thuốc trên xe.

Nam tài xế bị khách dọa đánh vì nhắc nhở không hút thuốc trên xe (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

“Lo ngại mùi thuốc lá bị ám trên xe, khó vệ sinh và gây ảnh hưởng đến những khách sau, tôi đã lịch sự nói với khách: “Anh thông cảm đừng hút thuốc trên xe giúp em”. Thế nhưng, người này bỗng nhiên tức giận, bắt đầu lớn tiếng và lăng mạ. Vì thế, tôi quyết định dừng xe và yêu cầu họ xuống”, anh Ninh nói.

Tuy nhiên, vị khách này không đồng ý và yêu cầu anh Ninh cho xe di chuyển.

“Tao xuống xe là tao đánh mày đó, mày tin không?”, người này đe dọa.

Do không muốn cự cãi, anh Ninh đồng ý tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, khi xe vừa lăn bánh, vị khách nói trên dù đã dập điếu thuốc nhưng vẫn không ngừng tỏ thái độ bực bội, liên tục chửi mắng và hăm dọa tài xế suốt hơn 4 phút.

“Xe của người ta cả tỷ bạc vẫn hút thuốc trên xe được. Chiếc xe của mày sao không cho hút? Tao là dân ở đây, mày dám đuổi tao xuống xe hả? Có tin tao đá mày không?”, nam hành khách liên tục to tiếng.

Mặc dù hai người đàn ông đi cùng đã lên tiếng can ngăn, vị khách này vẫn không dừng lại, thậm chí đe dọa sẽ “tính sổ” nam tài xế khi kết thúc chuyến đi. Không chịu nổi áp lực, đồng thời lo lắng cho sự an toàn của mình, anh Ninh quyết định dừng xe, kiên quyết mời nhóm hành khách bước xuống.

“Một hành khách đi cùng ngỏ ý muốn gửi tiền công cho đoạn đường đã đi nhưng tôi từ chối, không nhận. Tôi sợ ở lại lâu sẽ xảy ra chuyện không hay nên tranh thủ rời đi”, anh Ninh kể.

Hơn hai năm làm tài xế ô tô công nghệ, anh Ninh cho hay đây là lần đầu mình rơi vào cảnh bị khách lăng mạ, đe dọa như vậy. Sau sự việc đó, nam tài xế đã nghỉ làm một ngày do sợ bị trả thù.

“Tôi từng gặp nhiều khách hàng say xỉn, có lời nói không hay với bản thân. Nhưng trong những tình huống tương tự, tốt nhất tài xế nên rời đi, không nên cự cãi. Bởi một khi có lời nói không hay với khách hàng, chúng tôi sẽ bị đánh giá 1 sao, bị khóa tài khoản ngay lập tức là xem như bỏ nghề luôn”, anh Ninh chia sẻ với giọng mệt mỏi.

Nam tài xế bộc bạch do tình hình kinh tế khó khăn, anh phải làm việc 10-12 tiếng/ngày mới kiếm đủ tiền trang trải chi phí cho gia đình. Người lao động như anh cũng không được hưởng bất kỳ chính sách an sinh, phúc lợi xã hội nào. Nếu lỡ rơi vào cảnh đau ốm, thất nghiệp, người làm nghề tài xế xe ôm/ô tô công nghệ sẽ vô cùng khó khăn.

"Nghỉ làm ngày nào là xem như “đói” ngày đó, vậy nên tôi không dám nghỉ ngơi, thậm chí là rất sợ cảnh đau ốm. Tôi chỉ mong khách đi xe hiểu và tôn trọng tài xế hơn một chút. Chúng tôi là người làm dịch vụ, phải chấp nhận chiều theo ý khách. Nhưng đôi lúc, chỉ cần hành khách cư xử văn minh thì mọi chuyện đã dễ chịu hơn nhiều”, anh Ninh trải lòng.

Nam tài xế cho biết gia đình anh đã biết sự việc nói trên nên rất lo lắng. Anh dự định sẽ trình báo sự việc lên cơ quan chức năng để được bảo vệ cho sự an toàn của mình, giúp anh yên tâm làm nghề, kiếm sống.