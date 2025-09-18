Bị nhắc khi tự ý lấy nước uống, thanh niên đâm người đàn ông ở Đồng Nai

Ngày 18/9, Công an xã Xuân Hòa (Đồng Nai) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Sơn (SN 1999, ngụ ấp Xuân Tâm 3, xã Xuân Hòa) để điều tra tội Giết người.

Theo Công an xã Xuân Hòa, đầu tháng 7, Sơn đến sân bóng chuyền ở ấp Xuân Tâm 3, xã Xuân Hòa (thuộc huyện Xuân Lộc cũ) để xem mọi người đánh bóng chuyền.

Nguyễn Thanh Sơn khi bị bắt giữ (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Tại đây, Sơn đã tự ý lấy nước của một đội bóng để uống. Sau đó, Sơn bị anh N.P.T (36 tuổi, ngụ xã Xuân Hòa) nhắc nhở, nên bực tức, Sơn hất nước vào mặt anh T. rồi bỏ đi.

Khoảng 18h20 ngày 24/8, Sơn giấu một con dao trong túi quần rồi đi bộ từ nhà đến sân bóng chuyền. Tại sân bóng, Sơn bất ngờ dùng dao đâm vào bụng nạn nhân.

Sau khi gây án, Sơn bỏ trốn nhưng bị lực lượng Công an xã Xuân Hòa bắt giữ. Anh T. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ việc.