Bí mật lô hàng trị giá 30 tỷ đồng trên chiếc ô tô mang biển số nước ngoài

"Đây là chuyên án có số ma túy tổng hợp dạng ketamine (ma túy đá) lớn nhất do Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Nghệ An phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ tư lệnh BĐBP và các cơ quan hải quan triệt phá trên địa bàn tỉnh Nghệ An", Thượng tá Phan Văn Hưng, Phó trưởng phòng Phòng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Nghệ An, cho biết.

Đường dây ma túy xuyên quốc gia

Theo Thượng tá Hưng, đây là giai đoạn 5 trong chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia do Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ tư lệnh BĐBP xác lập từ tháng 4. Địa bàn của chuyên án trải dài qua 10 tỉnh dọc tuyến biên giới Việt - Lào, từ Điện Biên đến Kon Tum.

Ma túy từ khu vực Tam giác vàng, dưới sự điều hành trực tiếp của ông trùm người nước ngoài, sẽ được thẩm lậu vào Việt Nam qua đường biên giới trên bộ.

Các đối tượng bị bắt giữ khi vận chuyển 70kg ma túy vào Việt Nam (Ảnh: Lê Thạch).

"Điều đặc biệt là đối tượng cầm đầu chỉ sử dụng người nước ngoài để vận chuyển ma túy vào Việt Nam qua các cửa khẩu, đặc biệt là những đối tượng có mối quan hệ thân tộc với đồng bào hai bên biên giới. Các nhóm vận chuyển ma túy hoạt động độc lập dưới sự điều hành trực tiếp của ông trùm, không được biết các nhóm khác", Thượng tá Hưng thông tin.

Ông trùm tổ chức lôi kéo "người vận chuyển" thông qua mạng xã hội, nhất là học sinh, sinh viên nước ngoài có thời gian học tập tại Việt Nam. Bằng việc tổ chức các cuộc du lịch, thăm thân, các đối tượng trên sẽ vận chuyển ma túy được giấu kín trong ô tô làm thủ tục nhập cảnh nước ta.

Phương thức hoạt động này gây nhiều khó khăn cho lực lượng phá án. Tuy nhiên qua 4 giai đoạn đấu tranh, Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp BĐBP các địa phương đã chặt đứt nhiều chân rết của đường dây, bắt 21 đối tượng vận chuyển trái phép hơn 423kg ma túy đá.

BĐBP phá đường dây vận chuyển lô ma túy trị giá 30 tỷ đồng (Video: Lê Thạch).

Mặc dù liên tiếp bị mất lượng hàng lớn nhưng ông trùm bí ẩn vẫn không từ thủ đoạn, tiếp tục tổ chức các chuyến hàng vào Việt Nam. Sau thất bại khi tuồn ma túy qua các cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), Cha Lo (Quảng Bình), Lao Bảo (Quảng Trị), ông trùm chuyển hướng qua cửa khẩu Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Nhiệm vụ chặn đứng đường dây ma túy này được giao cho Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An.

Bí mật lô hàng trị giá 30 tỷ đồng trong ô tô của những vị khách ngoại quốc

Sau 2 tháng tung lực lượng rà soát, điều tra, xác minh các đối tượng từ ngoài biên giới vào nội địa và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phòng chống tội phạm BĐBP Nghệ An đã thu được thông tin quan trọng: ngày 4/11, một chuyến hàng lớn được ông trùm tổ chức đưa vào Việt Nam.

Hơn 100 cán bộ, chiến sỹ thuộc BĐBP Nghệ An, các cục nghiệp vụ Bộ Tư lệnh BĐBP và lực lượng Hải quan cùng trang thiết bị hiện đại được bố trí quanh khu vực cửa khẩu Nậm Cắn, sẵn sàng "thu lưới".

Đại tá Nguyễn Công Lực, Chỉ huy trưởng BĐBP Nghệ An, kiểm tra tang vật thu giữ được trong chuyên án (Ảnh: Lê Thạch).

"Quá trình vận chuyển ma túy từ khu vực Tam giác vàng, qua lãnh thổ nước bạn để vào khu vực biên giới Việt Nam, ông trùm cắt hoàn toàn liên lạc với nhóm vận chuyển nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Việc vận chuyển ma túy được thực hiện theo lộ trình được phổ biến từ trước.

Khi vào đến địa phận Việt Nam, nhóm vận chuyển mới được sử dụng sim điện thoại để nhận lệnh tiếp theo, hoàn toàn không được biết trước địa điểm giao hàng cũng như người nhận hàng. Ông trùm cử lực lượng bí mật theo sát nhóm vận chuyển để bảo vệ hàng. Điều này gây nhiều khó khăn, nguy hiểm cho lực lượng đánh án", Thượng tá Hưng cho hay.

Quyết không để "cá lớn lọt lưới" nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tham gia phá án và người dân thực hiện thủ tục nhập cảnh qua cửa khẩu là nhiệm vụ khó, buộc Ban chuyên án phải cân nhắc kỹ từng phương án.

Khoảng 14h30 ngày 4/11, chiếc xe biển kiểm soát nước ngoài cùng 5 vị khách tiến vào cửa khẩu Nậm Cắn, thực hiện thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam để đi du lịch. Các tổ công tác được lệnh vào vị trí. Sau mật lệnh của chỉ huy ban chuyên án, các mũi ập vào, khống chế cả 5 đối tượng khiến chúng không kịp trở tay.

Chiếc ô tô biển kiểm soát nước ngoài được cải hoán để cất giấu lô ma túy đá trị giá 30 tỷ đồng (Ảnh: Lê Thạch).

3 trong số 5 vị khách ngoại quốc tỏ thái độ, cho rằng không làm gì sai để bị bắt giữ. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tiến lại kiểm tra bình xăng chính của xe, đôi mắt của chúng lộ rõ sự sửng sốt, sợ hãi.

"Chiếc xe này có 2 bình xăng, trong đó, bình xăng phụ dùng để chứa nhiên liệu, bình xăng chính được cải hoán, trở thành hầm chứa 50 gói ma túy đá ngụy trang thành các gói trà, trọng lượng 1kg/gói.

Xung quanh thành xe và dưới các lớp bọc ghế ngồi, ban chuyên án phát hiện thêm 20 gói ma túy đá. Theo giá thị trường hiện tại, số ma túy trên trị giá 30 tỷ đồng", Thượng tá Hưng cho hay.

Kết quả đấu tranh ban đầu, 3 trong 5 đối tượng thừa nhận được ông trùm thuê vận chuyển ma túy vào Việt Nam với tiền công 10 triệu đồng/người. Một trong 3 người trên là nữ du học sinh từng học tại Nghệ An.

Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An đã khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ, đối tượng và tang vật sang Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.