Bí mật trong các gói trà được vận chuyển qua khu vực cửa khẩu

Ngày 6/11, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An cho hay, đơn vị đã khởi tố vụ án và bàn giao hồ sơ cùng 5 đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra.

Khoảng 14h30 ngày 4/11, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP chủ trì, phối hợp với Cục Cửa khẩu BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An và Cục Hải quan Nghệ An bắt quả tang 5 người nước ngoài (2 nam, 3 nữ) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ khi vận chuyển 70kg ma túy vào Việt Nam (Ảnh: Lê Thạch).

Ban chuyên án thu giữ 70kg ma túy dạng ketamine cùng một ô tô mang biển kiểm soát Lào.

Số ma túy trên được các đối tượng ngụy trang thành nhiều gói trà, cất giấu tinh vi trên ô tô nhằm vận chuyển vào Việt Nam tiêu thụ.

Số ma túy được ngụy trang dưới dạng gói trà nhằm vận chuyển vào Việt Nam tiêu thụ (Ảnh: Lê Thạch).

"Đây là chuyên án ma túy lớn nhất từ đầu năm tới nay do BĐBP Nghệ An phối hợp với các cục nghiệp vụ BĐBP và các đơn vị liên quan triệt phá", nguồn tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An cho hay.

Danh tính của 5 đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy chưa được công bố.