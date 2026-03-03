Bí mật đoạn ghi âm trong điện thoại của nam thanh niên ở Hà Nội

Công an phường Đại Mỗ , TP Hà Nội, vừa “giải cứu” một nam thanh niên bị "bắt cóc online".

Trước đó, chiều 28/2, ông N.N.Q. đến Công an phường Đại Mỗ trình báo về việc con trai là anh C. (24 tuổi) có dấu hiệu bị lừa đảo qua mạng.

Theo gia đình, từ khoảng 14h cùng ngày, người thân không thể liên lạc được với anh C.. Kiểm tra điện thoại, gia đình phát hiện đoạn ghi âm giữa anh C. và một người đàn ông tự xưng là công an, thông báo anh có liên quan đến một vụ án.

Đối tượng yêu cầu anh C. cắt đứt liên lạc với gia đình, người thân và chuyển tiền để “phục vụ điều tra”. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình đã trình báo cơ quan công an.

Anh C. sau khi được giải cứu (Ảnh: ANTĐ).

Các trinh sát Công an phường Đại Mỗ đã nhanh chóng xác định anh C. rơi vào bẫy “bắt cóc online” - thủ đoạn các đối tượng giả danh cơ quan chức năng, đe dọa nạn nhân liên quan vụ án, yêu cầu cách ly, giữ bí mật và chuyển tiền.

Ngay trong đêm 28/2, lực lượng công an khẩn trương vào cuộc, rà soát các địa điểm nghi vấn. Đến khoảng 0h ngày 1/3, tổ công tác xác định anh C. tại một nhà nghỉ trên địa bàn. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này vẫn đang tham gia cuộc gọi Zoom với các đối tượng lừa đảo.

Sau khi tiếp cận, cán bộ công an đã giải thích rõ bản chất vụ việc, trấn an tâm lý, giúp anh C. nhận ra thủ đoạn của các đối tượng. Nạn nhân sau đó được đưa về trụ sở và bàn giao cho gia đình.

Làm việc với cơ quan công an, anh C. cho biết do hoảng sợ trước nội dung cuộc gọi từ người tự xưng là “công an”, thông báo liên quan vụ án và yêu cầu giữ bí mật, chuyển tiền để phục vụ điều tra, anh đã làm theo chỉ dẫn.

Trước vụ việc, Công an TP Hà Nội tiếp tục khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn “bắt cóc online”. Cơ quan công an không làm việc qua điện thoại, không yêu cầu người dân chuyển tiền để điều tra.

Khi nhận cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, không làm theo yêu cầu của đối tượng; chủ động tắt máy, thông báo ngay cho gia đình và liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, tránh rơi vào bẫy lừa đảo.