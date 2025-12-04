Bí mật bên trong tiệm hớt tóc nam mang tên Như Hoa

Ngày 4/12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Kiều Chi (SN 1989, trú tại xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội Chứa mại dâm.

Theo điều tra của công an, Chi là đối tượng trong chuyên án môi giới mại dâm trên không gian mạng bị Công an tỉnh Gia Lai triệt phá cuối năm 2024.

Chi thường mở tiệm hớt tóc để núp bóng hành vi mua bán mại dâm khi khách có nhu cầu (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Trong vụ án này, Chi được xác định có hành vi chuyên nuôi các cô gái tại 3 cơ sở cắt tóc của mình ở đường Phạm Văn Đồng, Cách Mạng Tháng Tám, Lê Đại Hành, thuộc phường Thống Nhất và phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thông qua mạng xã hội, đối tượng này liên hệ, tìm một số khách nam có nhu cầu mua dâm.

Với hành vi nêu trên, Chi bị Công an tỉnh Gia Lai khởi tố, bắt tạm giam về tội Môi giới mại dâm. Quá trình chờ xét xử, đối tượng được tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lợi dụng được tại ngoại, từ tháng 8, Chi tiếp tục thuê nhà trên đường Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất để mở tiệm cắt tóc nam, lấy tên Như Hoa. Tại đây, đối tượng bày biện dụng cụ cắt tóc nhằm che mắt lực lượng chức năng và nuôi 4-5 cô gái bán dâm, sẵn sàng phục vụ khi khách có nhu cầu.

Tối 27/11, Công an phường Thống Nhất phối hợp các đơn vị thuộc Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra cơ sở cắt tóc của Chi. Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm

Chi khai nhận, giá mỗi lượt gái bán dâm 300.000-350.000 đồng. Sau mỗi lượt bán dâm, các cô gái được hưởng 100.000-150.000 đồng, phần còn lại do Chi thu lợi.