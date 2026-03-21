Bi kịch của cặp vợ chồng đã ly hôn nhưng vẫn sống chung

Hôn nhân đã khép lại trên pháp lý, nhưng chưa thật sự kết thúc trong đời sống thật. Việc tiếp tục chung sống dưới một mái nhà khiến những mâu thuẫn cũ âm ỉ kéo dài, khi ghen tuông và mất kiểm soát lý trí, một gia đình từng gắn bó rơi vào vòng xoáy án mạng và lao lý.

Bi kịch gia đình

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Tấn Phát (41 tuổi) sinh ra và lớn lên tại khu vực ngoại ô TPHCM. Gia đình không khá giả, học hết lớp 9, Phát nghỉ để ở nhà phụ giúp cha mẹ mưu sinh.

Ngoài 20 tuổi, Phát kết hôn với bà Đào Thị Bích P., cuộc sống ban đầu khá êm ấm và có với nhau hai người con chung. Tuy nhiên, theo thời gian, hai người phát sinh nhiều mâu thuẫn. Đến năm 2021, họ quyết định ly hôn, nhưng do điều kiện kinh tế và việc chăm sóc con cái, cả hai vẫn tiếp tục sống chung trong một phòng trọ tại khu vực huyện Hóc Môn (cũ).

Khoảng một năm sau, gia đình chuyển về sống tại nhà mẹ ruột của bà P. ở gần đó. Dù quan hệ hôn nhân đã chấm dứt, Phát vẫn thường xuyên ghen tuông, nghi ngờ vợ cũ có tình cảm với người đàn ông khác. Sự hoài nghi kéo dài khiến mối quan hệ giữa hai người ngày càng căng thẳng, liên tục xảy ra cãi vã.

Bị cáo Phát tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Chiều 23/1/2025, trong lúc đi làm, Phát nhìn thấy vợ cũ đứng trước một tiệm massage và đang nói chuyện điện thoại. Nghi ngờ bà P. liên lạc với bạn trai, Phát quay lại kiểm tra điện thoại thì hai bên xảy ra cự cãi.

Sau đó, Phát bỏ đi nhậu và nhiều lần gọi điện cho vợ cũ, nhưng không được nghe máy. Bực tức, bị cáo nảy sinh ý định tước đoạt mạng sống của vợ cũ nên bắt xe đến nhà mẹ bà P..

Khi đến nơi, Phát đi thẳng lên phòng ngủ, thấy vợ cũ đang ở trong phòng liền rút kéo mang theo, lao tới đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Con trai của hai người chứng kiến sự việc đã tri hô, gọi người thân trong nhà lên khống chế bị cáo và trình báo công an.

Bà P. được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời, may mắn thoát chết, nhưng chịu thương tích 75%.

Sau khi gây án, Phát vẫn ở lại nhà cha mẹ vợ cũ cho đến khi lực lượng công an đến mời về trụ sở làm việc và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Ban đầu, Phát bị Công an huyện Hóc Môn (cũ) khởi tố về tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng nhận thấy hành vi của bị cáo có dấu hiệu cấu thành tội danh nghiêm trọng hơn.

Do đó, Công an TPHCM đã rút hồ sơ để thụ lý theo thẩm quyền, đồng thời ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can, chuyển sang truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Phát về tội Giết người.

Bị hại xin giảm hình phạt cho bị cáo

Hơn một năm kể từ ngày gây án, bị cáo Phát bị đưa ra xét xử về tội Giết người. Ngồi một mình sau bục khai báo, bị cáo thỉnh thoảng quay xuống hàng ghế phía dưới, nơi bị hại đang ngồi.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng đã truy tố, không tranh luận về tội danh. Trình bày trước HĐXX, Phát cho rằng do vẫn còn tình cảm với vợ cũ sau khi ly hôn nên nảy sinh tâm lý ghen tuông, mất kiểm soát cảm xúc, từ đó dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.

Trước phần trình bày này, chủ tọa phiên tòa phân tích quan hệ hôn nhân giữa hai người đã chấm dứt theo quy định pháp luật; mỗi bên đều có quyền tự do trong đời sống riêng tư và các mối quan hệ tình cảm. Vì vậy, bị cáo không có quyền ghen tuông, càng không có quyền cấm cản hay can thiệp vào các mối quan hệ của bà P..

Bị cáo Phát lĩnh 13 năm tù (Ảnh: Xuân Duy).

Về phía bị hại, trong suốt quá trình điều tra, bà P. đã có đơn bãi nại, bày tỏ mong muốn giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Tại phiên tòa, với tư cách người bị hại, bà giữ thái độ điềm tĩnh, không oán trách.

Trình bày trước HĐXX, người vợ cũ cho biết giữa hai người từng có thời gian gắn bó và có con chung, vì vậy bà mong tòa án xem xét các tình tiết giảm nhẹ, khoan hồng cho bị cáo Phát để sớm có cơ hội trở về làm lại cuộc đời.

Theo nhận định của HĐXX, hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, xuất phát từ ghen tuông mù quáng, sử dụng hung khí với mục đích tước đoạt mạng sống của vợ cũ nên cần phải xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên, tòa cũng ghi nhận bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hậu quả vụ án đã được hạn chế nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Từ những phân tích trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Phát 13 năm tù về tội Giết người.

Vụ án là lời cảnh tỉnh về những hệ lụy sau ly hôn khi mâu thuẫn tình cảm không được giải quyết dứt điểm. Việc vẫn sống chung dễ khiến xung đột âm ỉ kéo dài, cảm xúc tiêu cực tích tụ. Chỉ một phút mất kiểm soát vì ghen tuông mù quáng có thể đẩy cả gia đình vào bi kịch.