Bị khởi tố vì tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Cần (36 tuổi, ở xóm Mòi 1, xã Mường Vang, tỉnh Phú Thọ) về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 304 Bộ luật Hình sự năm 2015, bổ sung, sửa đổi năm 2017.

Công an cho biết, khung hình phạt đối với tội danh trên từ 1 đến 7 năm tù giam.

Công an thông báo quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Cần (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Theo cơ quan công an, việc cất giữ, sử dụng súng tự chế, súng kíp, súng săn, đạn dược không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân.

Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, tuyệt đối không tàng trữ, sử dụng, mua bán, chế tạo súng, đạn dược.

Nếu trong gia đình còn cất giữ súng, đạn thì người dân cần tự nguyện giao nộp cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an gần nhất. Người tự giác giao nộp sẽ không bị xử lý hình sự và được biểu dương, ghi nhận, theo công an.