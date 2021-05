Bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ, Vũ "nhôm" nói bị "ép cung"

Dân trí Phan Văn Anh Vũ bị cáo buộc đưa tiền tỷ để được giúp đỡ khi đang bị điều tra nhiều hành vi vi phạm pháp luật. Vũ "nhôm" cho rằng đó chỉ là quà với nấm linh chi và xì gà.

Bị can Phan Văn Anh Vũ.

Ngày 21/4, theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố bị can Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ "nhôm", SN 1975, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79) về tội "Đưa hối lộ" theo quy định tại Điều 364, khoản 4 - Bộ luật Hình sự 2015. Đồng thời đề nghị truy tố bị can Hồ Hữu Hòa (SN 1984, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) về tội "Môi giới hối lộ" theo quy định tại Điều 365, khoản 4 - Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo kết luận điều tra, tháng 6/2017, Phan Văn Anh Vũ bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an điều tra về những sai phạm trong vụ án Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước và những hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng nhà, đất công sản tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương.

Do lo sợ bị pháp luật xử lý nên Vũ đã nhờ Hồ Hữu Hòa tiếp cận với một lãnh đạo Tổng cục Tình báo để nhờ giúp đỡ, tìm hiểu thông tin.

Cơ quan điều tra cho rằng, bị can Phan Văn Anh Vũ đã nhờ lái xe của mình chuyển 5 tỷ đồng cho Hòa và 4 lần chuyển quà. Ngoài ra, Vũ còn trực tiếp đưa 500.000 USD để Hòa chuyển cho lãnh đạo này, song Hòa phủ nhận.

Theo cơ quan điều tra, quá trình điều tra hành vi này, bị can Phan Văn Anh Vũ cho rằng Vũ không đưa tiền mà chỉ đưa quà gồm xì gà, nấm linh chi Hàn Quốc. Vũ khai đưa tiền là do được hướng dẫn khai từ nấm linh chi, thuốc lá xà gà thành tiền. Bị can khai vậy do bị phạm nhân đánh đập, không cho ăn, không cho ngủ, ép nghe theo điều tra viên.

Cơ quan điều tra cho rằng, việc vu khống cho lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, điều tra viên hướng dẫn và sử dụng phạm nhân đánh đập… là không có căn cứ.

Theo đó, mặc dù phủ nhận việc đưa tiền thành xì gà, nấm linh chi nhưng hành vi của bị can đủ yếu tố cấu thành tội "Đưa hối lộ".

Với bị can Hòa là người kết nối để Phan Văn Anh Vũ đưa tiền cho lãnh đạo Tổng cục Tình báo nên đủ căn cứ cáo buộc hành vi "Môi giới hối lộ".

Trước thông tin Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố về tội "Đưa hối lộ", bà Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ của Phan Văn Anh Vũ) đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng. Theo đơn, bà Hiền trình bày, trong lần bà Hiền vào thăm chồng gần đây, ông Vũ đã nói việc khởi tố về hành vi đưa hối lộ là không đúng với bản chất của sự việc.

Việc thay đổi quà tặng từ nấm linh chi, thuốc lá xì gà sang tiền, Phan Văn Anh Vũ cho rằng đã khai vậy vì được hướng dẫn.

Trong các lần thăm gặp, Phan Văn Anh Vũ cũng nói với bà việc nhiều phạm nhân được đưa về cho ở cùng buồng giam với Vũ để khủng bố tinh thần, đánh đập, bắt phải nghe theo điều tra viên (điều này trong kết luận điều tra nêu không có căn cứ).

Bà Hiền cho rằng thực tế có các phạm nhân chung buồng giam có những người phạm các tội buôn bán ma túy, giết người, vận chuyển tiền giả.

Ngoài ra, trong đơn bà Hiền cũng nêu câu hỏi về việc đưa các phạm nhân đã có án tích vào giam chung với 1 bị can mới bị khởi tố có đúng quy định của pháp luật hay không?

Phan Văn Anh Vũ hiện nhận mức án tổng cộng 30 năm tù giam về các tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước"; "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản"; "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Nguyễn Dương