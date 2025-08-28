Công an truy bắt nhóm cướp nhí trong đêm ở Hải Phòng

Ngày 28/8, Công an Hải Phòng thông tin, rạng sáng 25/8, tổ tuần tra Công an xã Mao Điền nhận tin báo về vụ cướp xe máy Honda Wave của anh Lê Văn Vinh (quê Thanh Hóa) tại Khu công nghiệp Phúc Điền (Mao Điền, Hải Phòng).

Một trong 3 đối tượng (đánh dấu x) bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng công an lập tức bao vây các ngả đường, kiểm tra toàn xã để truy tìm. Đến 10h cùng ngày, hai nghi phạm 14 và 16 tuổi bị bắt cùng tang vật.

Chiều cùng ngày, đối tượng còn lại 17 tuổi cũng sa lưới. Các đối tượng khai giả vờ đi nhờ, chờ đoạn đường vắng bất ngờ đạp ngã nạn nhân để chiếm đoạt xe.

Công an xã Mao Điền đang lập hồ sơ ban đầu và tiếp tục mở rộng điều tra.