Bênh bạn gái bị chọc ghẹo, thanh niên bị chém đứt gân chân

Ngày 23/1, Công an phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng cho biết đã làm rõ một nhóm thanh niên liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên đường 2/9 vào rạng sáng 18/1.

Vào thời gian trên, Võ Trần Công Minh (20 tuổi, trú phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) cùng nhóm bạn gồm 7 người đi trên 4 xe máy lưu thông trên đường 2/9.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an phường Hòa Cường).

Trong quá trình di chuyển, một xe trong nhóm bị hư hỏng nên dừng lại sửa chữa. Lúc này, Nguyễn Huỳnh Bá Hậu (21 tuổi) và Đặng Phước Chiến (20 tuổi) gặp 2 phụ nữ đi xe máy nên dừng lại nói chuyện.

Cùng thời điểm, nhóm của Nguyễn Vinh Quốc Thành (17 tuổi, trú tại phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đi đến, cho rằng Hậu và Chiến chọc ghẹo bạn mình nên xảy ra cự cãi. Sau đó Thành lấy một con dao tự chế ra hù dọa.

Thấy vậy, nhóm của Minh quay lại dẫn đến xô xát. Minh dùng kiếm chém nhiều nhát vào gót chân trái của Thành, gây thương tích nặng. Các đối tượng khác dùng mũ bảo hiểm, dao tự chế đe dọa, đánh nhau rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hậu quả, Nguyễn Vinh Quốc Thành bị đứt gân, thương tích nặng ở chân.

Công an phường Hòa Cường đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo đúng quy định pháp luật.