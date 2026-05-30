Vụ ô tô bị nhóm người đi xe máy đập kính: Khởi tố một bị can

Liên quan vụ ô tô bị nhóm người đi xe máy đập kính, ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tấn Phát (SN 1985, ngụ xã An Bình) để điều tra về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. Phát là người đã chặn xe, đập bể kính chắn gió ô tô.

Bị can Nguyễn Tấn Phát (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Như Dân trí đã đưa tin, lúc 20h40 ngày 5/4, Công an phường Phước Hậu tiếp nhận tin tố giác tội phạm của anh N.T.T. (21 tuổi) về việc khoảng hơn 20h cùng ngày, anh T. điều khiển ô tô lưu thông trên đường Phạm Thái Bường đoạn gần Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm thì có 3 người đi trên 3 xe máy (không rõ biển số) chặn đầu xe.

Khi xe dừng lại, 2 người đi tới định mở cửa xe nhưng anh T. đã khóa nên không mở được. Lúc này 1 người cầm một vật cứng tác động lên phần kính chắn gió của xe, làm bể kính, người còn lại dùng chân đạp vào đầu ô tô, sau đó bỏ đi. Vụ việc gây thiệt hại cho anh T. khoảng 12 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Phước Hậu đã khẩn trương xác minh, mời Nguyễn Tấn Phát (41 tuổi, ngụ phường Thanh Đức) và Phạm Tiến Hùng (34 tuổi, ngụ phường Long Châu) lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Phát và Hùng thừa nhận, khoảng 20h ngày 5/4, sau khi hát karaoke tại quán xong thì cả 2 điều khiển 2 xe máy về hướng cầu Phạm Thái Bường, 2 xe chạy song song ra giữa tim đường trước đầu ô tô của anh N.T.T..

Lúc này, anh T. bấm còi. Phát và Hùng cho rằng tài xế bấm còi kiếm chuyện với mình nên điều khiển xe chạy theo gây chuyện như trên.