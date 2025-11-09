Bé gái 13 tuổi bị "bạn trai" 33 tuổi quen qua mạng xâm hại

Sáng 9/11, Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa bắt tạm giam Huỳnh Văn Nhí (33 tuổi, cư trú xã Mỹ Phước, TP Cần Thơ) về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo công an, khoảng tháng 7, Huỳnh Văn Nhí quen cháu Đ.N.P. (13 tuổi, cư trú xã Kiên Lương, tỉnh An Giang) trên mạng xã hội.

Bị can Nhí (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong khoảng thời gian quen nhau, cả 2 nảy sinh tình cảm, Nhí nhiều lần rủ rê, dụ dỗ cháu P. đến nhà nghỉ thuộc khu vực ấp Hòn Chông, xã Kiên Lương để quan hệ tình dục, dù biết cháu vẫn trong độ tuổi trẻ em.

Đến cuối tháng 9, mẹ của P. phát hiện sự việc nên đã làm đơn tố giác hành vi của Nhí đến cơ quan công an.

Qua làm việc với công an, Huỳnh Văn Nhí đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.