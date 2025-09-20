Vụ "tổng tài" tại quán cà phê: Bắt khẩn cấp một đối tượng

Ngày 20/9, Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long Vũ (SN 2002, ở Bắc Ninh) liên quan vụ hành hung nhân viên quán cà phê tại phường Vĩnh Tuy.

Theo cơ quan chức năng, chiều 17/9, Công an phường Vĩnh Tuy nhận tin báo về vụ xô xát xảy ra hồi 14h32 tại quán cà phê trong khu đô thị Times City, số 458 Minh Khai, Hà Nội.

Nguyễn Long Vũ (Ảnh: ANTĐ).

Nạn nhân là anh Ngô Minh Đ. (28 tuổi), nhân viên thu ngân, bị Vũ đánh vào vùng mặt dẫn đến sưng nề. Anh Đ. đã đề nghị giám định thương tích để xử lý nghiêm hành vi trên.

Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận vì cách hành xử côn đồ. Cơ quan công an đã khẩn trương làm rõ đối tượng trực tiếp ra tay là Nguyễn Long Vũ.

Đáng chú ý, trong vụ việc có sự xuất hiện của N.V.T. (27 tuổi, trú tại xã Ô Diên, Hà Nội), người ngồi cùng Vũ trong quán cà phê.

Nguyễn Long Vũ (khoanh đỏ) tại quán cà phê (Ảnh: Chụp màn hình).

Quá trình làm việc, cơ quan chức năng xác định T. không trực tiếp chỉ đạo Vũ đánh người. Lời khai của cả Vũ và T. đều thống nhất rằng T. chỉ bảo Vũ “vào xem” vì nghi bị xúc phạm. Sau đó, khi thấy xô xát, T. đã giơ tay nói Vũ "thôi, thôi, thôi".