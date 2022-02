Bắt tên cướp chạy sang Trung Quốc trốn truy nã

Chiều ngày 23/2, Công an Tây Ninh cho biết, vừa hoàn tất các thủ tục bàn giao đối tượng Trương Văn Vui (31 tuổi, ngụ huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) để hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trương Văn Vui (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Theo Công an Tây Ninh, vào 13h ngày 22/2, tại khu công nghiệp Trảng Bàng (thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), Công an thị xã Trảng Bàng đã tiến hành bắt giữ đối tượng truy nã Trương Văn Vui.

Trương Văn Vui bị Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Quỳ Hợp truy nã về tội "Cướp tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, Trương Văn Vui đã cùng 5 người thực hiện hành vi cướp tài sản của một gia đình người dân ở xã Hà Sơn, huyện Quỳ Hợp.

Sau khi bị truy nã, Vui bỏ trốn nhiều nơi để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Ban đầu, Vui trốn sang Trung Quốc làm việc. Sinh sống ở đây được 3 năm, Vui quay trở về Việt Nam, đến Hà Nội làm thuê một thời gian.

2 năm trước, Vui đến Tây Ninh tìm việc làm. Trong quá trình theo dõi an ninh địa bàn, Công an thị xã Trảng Bàng phát hiện ra Vui là đối tượng truy nã nên tiến hành bắt giữ.