Bắt tạm giam nữ chủ hụi chiếm đoạt trên 16 tỷ đồng

Ngày 10/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam bị can Nhan Thị Kiều Oanh, 32 tuổi, trú tại xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng cũng thu giữ nhiều tài liệu liên quan, khi khám xét chỗ ở của Oanh.

Lực lượng chức năng An Giang đọc lệnh bắt tạm giam bị can Nhan Thị Kiều Oanh (Ảnh: Tiến Tầm).

Theo kết quả điều tra, từ năm 2019 đến năm 2021, Oanh đã tổ chức khui 30 dây hụi cho nhiều người tham gia.

Sau đó, Oanh ghi khống tên nhiều người tham gia chơi 106 phần hụi để hốt hụi, chiếm đoạt trên 5,6 tỷ đồng. Ngoài ra, trong quá trình khui hụi, Oanh còn lấy 218 phần hụi của các hụi viên khác để hốt hụi, chiếm đoạt trên 11,1 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra hồ sơ, sổ hụi viên của Oanh, phát hiện bị can ghi khống nhiều tên hụi viên để chiếm đoạt hàng tỷ đồng (Ảnh: Tiến Tầm).

Ngày 17/4/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, đã ra quyết định khởi tố vụ án. Sau đó, vụ án được chuyển cho công an tỉnh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.