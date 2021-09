Bắt tạm giam một Phó trưởng Phòng Tài nguyên và môi trường

Dân trí Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can tạm giam 4 tháng đối với Vi Cảnh Vẻ - Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Minh.

Cơ quan công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vi Cảnh Vẻ (Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang). Theo đó, ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Vi Cảnh Vẻ (SN 1986) - Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Minh - để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Hà Giang, từ tháng 8/2020 đến tháng 5/2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Minh tiếp nhận 6 hồ sơ vụ việc liên quan đến hoạt động khai thác đá vôi trái phép, do Công an huyện Yên Minh chuyển đến để xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đối tượng Vi Cảnh Vẻ đã thực hiện không đúng các quy định của pháp luật, dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng như tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND huyện Yên Minh xử lý các vụ việc không đúng thẩm quyền, trái quy định của pháp luật; đề xuất không tịch thu phương tiện vi phạm hành chính thuộc trường hợp phải tịch thu mà không có căn cứ; chủ trì Hội đồng định giá tài sản là tang vật tịch thu sung quỹ Nhà nước không đúng nguyên tắc, thiếu khách quan… gây hậu quả thiệt hại lớn cho tài sản của Nhà nước với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Vi Cảnh Vẻ (ở giữa) thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang). Căn cứ các tài liệu, chứng cứ về hành vi vi phạm pháp luật của Vi Cảnh Vẻ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt bị can tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật Hình sự. Văn Yên