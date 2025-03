Tìm bị hại trong vụ mượn tiền đáo hạn ngân hàng rồi chiếm đoạt 12 tỷ đồng

Ngày 26/3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bị can Trần Thị Thúy Lan (SN 1981, ngụ phường Mỹ Ngãi, TP Cao Lãnh) thực hiện.

Trần Thị Thúy Lan tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Theo cơ quan công an, từ tháng 8/2023 đến tháng 8/2024, Lan đã đưa thông tin gian dối để vay mượn của nhiều cá nhân ở TP Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh, Lấp Vò và Lai Vung nhằm mục đích đáo hạn ngân hàng, xoay vòng trả lãi và tiêu xài cá nhân.

Tổng số tiền Lan bị tố cáo đã chiếm đoạt của các nạn nhân là gần 12 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra và mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp thông báo ai là bị hại trong vụ án trên, đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp (số 246 đường Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh) hoặc liên hệ điều tra viên Phan Lê Thái (0986.51.55.72).