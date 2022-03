Công an TPHCM bắt tạm giam một đối tượng chống phá Nhà nước

Ngày 1/3, cơ quan An ninh điều tra - Công an TPHCM bắt tạm giam Trần Văn Bang (61 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ luật hình sự.

Theo cơ quan công an, Bang có hành vi tàng trữ, soạn thảo, đăng tải và tán phát trên mạng các bài viết có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng nhằm chống Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TPHCM.

Qua khám xét nơi ở của Bang, lực lượng chức năng thu được một số sách, tài liệu có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Nhà nước.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Bang và những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.