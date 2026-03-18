Gần 1 tỷ đồng "đi lạc" từ Cần Thơ đến Ninh Bình

Ngày 18/3, Công an xã Gia Trấn (Ninh Bình) cho biết đơn vị vừa hỗ trợ một công dân trên địa bàn thực hiện thủ tục hoàn trả gần 1 tỷ đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản.

Công an xã Gia Trấn cùng anh anh Bùi Hồng Sơn hoàn thành việc tra trả số tiền gần 1 tỷ đồng cho khổ chủ (Ảnh: Công an xã Gia Trấn).

Trước đó, anh Bùi Hồng Sơn (trú xóm 3 Phương Đông, xã Gia Trấn) bất ngờ phát hiện số dư trong tài khoản ngân hàng của mình tăng thêm 998 triệu đồng. Trước khi nhận được số tiền lạ, anh Sơn không có bất cứ giao dịch hay khoản thu nào tương ứng với số tiền này.

Bất ngờ được nhận số tiền lớn từ "trên trời rơi xuống", anh Sơn lập tức chủ động đến trụ sở công an xã trình báo, nhờ công an xác minh, tìm chủ nhân số tiền để trả lại.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Gia Trấn đã khẩn trương phối hợp với Ngân hàng Techcombank chi nhánh Ninh Bình và các đơn vị nghiệp vụ để rà soát dòng tiền.

Lực lượng chức năng sau đó xác định, người chuyển nhầm số tiền trên cho anh Sơn là anh H.H.T. (SN 1977, trú phường Cái Răng, TP Cần Thơ).

Công an xã Gia Trấn đã liên hệ với anh T., hướng dẫn các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện việc đối soát và chuyển trả tiền.