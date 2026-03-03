Bắt nữ bị can trốn truy nã 27 năm

Đội Thẩm định hồ sơ tố tụng - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an thành phố Hải Phòng vừa liên tiếp bắt giữ 5 đối tượng truy nã thuộc diện “trốn sâu, trốn lâu”, nguy hiểm. Kết quả này thể hiện quyết tâm truy bắt và sự kiên trì của lực lượng điều tra.

Nguyễn Thị Út thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Nổi bật là việc bắt giữ Nguyễn Thị Út (65 tuổi, trú tại số 4/130 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, Hải Phòng). Do làm ăn thua lỗ, Út bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền lớn rồi bỏ trốn.

Ngày 27/7/1999, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng (cũ) ra lệnh truy nã đối với Nguyễn Thị Út. Sau đó, người này cùng chồng và hai con vào Gia Lai sinh sống và thay đổi họ tên của cả gia đình.

Nguyễn Thị Út đổi tên thành Nguyễn Thị Nhẫn, sinh năm 1960, được cấp căn cước công dân mới. Từ năm 1999 đến nay, gia đình này sinh sống tại tổ 3, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai.

Sau 27 năm truy tìm, ngày 1/3/2026, lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Thị Út tại số 195 đường Phạm Ngọc Thạch. Công an đã di lý bị can về Hải Phòng an toàn để tiếp tục xử lý theo quy định.

Theo Công an thành phố Hải Phòng, kết quả này góp phần thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ công tác bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng sắp tới.