Bắt nhóm giả danh công an, cướp tài sản của người dân ở Đồng Nai

Ngày 28/2, Đồn Công an Khu công nghiệp Biên Hòa (Công an tỉnh Đồng Nai) đã bắt giữ nhóm đối tượng Trần Anh Kiệt (18 tuổi, phường Tam Hiệp); Phạm Nguyễn Hoài Nam (22 tuổi, phường Trảng Dài); Đặng Nhật Minh (19 tuổi, phường Phước Tân) để điều tra hành vi giả danh lực lượng công an để cưỡng đoạt tài sản của người dân.

Trước đó, tối 24/2, anh T.H.M. chạy xe máy chở anh N.Q.K. (cùng 19 tuổi, trú phường Trảng Dài) dừng chờ đèn đỏ trên đường Đồng Khởi (phường Tam Hiệp). Tại đây, cả 2 bị một nhóm đối tượng giả danh công an đi trên 2 xe máy áp sát, yêu cầu kiểm tra hành chính.

Ba đối tượng bị bắt (bên phải) cùng 2 thanh niên bị cướp tài sản (bên trái) thực nghiệm hiện trường (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Các đối tượng khống chế 2 nạn nhân, đưa về bãi đất trống thuộc khu nội bộ công viên Amata (phường Long Bình, Đồng Nai) với lý do xử phạt các lỗi vi phạm giao thông.

Nhóm này sau đó buộc nạn nhân đưa 500.000 đồng, đồng thời ép chuyển khoản hơn 8,6 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt tài sản, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hôm sau, hai bị hại đến Đồn Công an Khu công nghiệp Biên Hòa trình báo.

Sau 12 giờ điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã làm rõ và bắt giữ ba đối tượng Kiệt, Nam và Minh. Tang vật thu giữ gồm: 2 xe máy, 4 điện thoại di động, ba bộ đàm. Đồng thời, công an còn thu giữ số tiền nhóm đối tượng đã chiếm đoạt để trả lại cho nạn nhân.