Bắt nhóm đối tượng trộm cắp cáp điện trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Nhóm đối tượng cùng tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, tối nay (13/9), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với Công an huyện Vân Đồn bắt giữ nhóm 4 đối tượng có hành vi trộm cắp, tiêu thụ cáp điện trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

4 đối tượng gồm: Vũ Văn Quân (SN 1988), Tằng Quay Ón (SN 1989), Nguyễn Văn Thạch (SN 1991) cùng trú tại xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn và Mai Thị Huệ (SN 1984, trú tại phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả), cùng tỉnh Quảng Ninh.

Qua đấu tranh, cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ ngày 1/9, Vũ Văn Quân và Tằng Quay Ón cùng nhau đi vào công trường thi công cầu Cái Bầu (thuộc cao tốc Vân Đồn -Món Cái đoạn qua xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn) do Công ty Huy Hoàng là đơn vị thi công để trộm cắp dây điện.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng đã bàn bạc, tổ chức thực hiện hành vi phạm tội vào ban đêm. Các cuộn dây điện theo đó đã được kéo ra bãi sú vẹt cạnh công trường, rồi dùng các mảng xốp vận chuyển số vật tư trộm cắp được đến vị trí đầu cầu đã thi công, rồi đưa đi tiêu thụ.

Các đối tượng thừa nhận từ khoảng tháng 7/2022 đã nhiều lần lẻn vào các công trường thi công đường cao tốc để lấy trộm các vật tư, phế liệu đem bán lấy tiền tiêu xài (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, sau khi lên kế hoạch, Quân và Ón đã đến điểm thu mua phế liệu của Nguyễn Văn Thạch để chào bán số vật tư trên của Công ty Huy Hoàng. Đối tượng Thạch đã đồng ý thu mua và còn cho mượn xe để chuyển số dây điện trộm cắp.

Sau khi thống nhất giá bán, Thạch trả cho Quân và Ón khoảng 25 triệu đồng cho 350kg dây điện lõi đồng. Đến ngày 2/9, Thạch bán lại số dây điện trên cho Mai Thị Huệ với giá trên 33 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh khám xét khẩn cấp điểm thu mua của Nguyễn Văn Thạch và tập trung đấu tranh mở rộng vụ án.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận, từ khoảng tháng 7/2022 đã nhiều lần lẻn vào các công trường thi công đường cao tốc để lấy trộm các vật tư, phế liệu về bán lấy tiền tiêu xài.

Qua làm việc với Công ty An Phú là đơn vị thi công đường dây cáp điện trên cao tốc xác định, thời điểm xảy ra mất trộm tập trung chủ yếu từ khoảng tháng 3/2022 đến ngày 20/8/2022.