Triệt phá băng nhóm chuyên trộm cáp điện ngầm

Trần Văn Sơn cùng đồng phạm lợi dụng trong lúc giãn cách xã hội trộm một lượng lớn dây cáp điện ngầm ở khu dân cư, bán lấy tiền sử dụng ma túy.

Ngày 28/8, Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Văn Sơn (sinh năm 1984, tại Nghệ An) cùng 4 đồng phạm để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản

Liên quan đến vụ án, Phạm Ngọc Tuấn và Nguyễn Công Quang bị khởi tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, doanh nghiệp ở dự án Khu dân cư Long Thọ - Phước An, huyện Nhơn Trạch, trình báo về việc liên tục bị trộm cắt dây cáp điện ngầm. Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định nhóm Sơn là nghi can nên bắt giữ, thu giữ tang vật là gần một tấn cáp điện đồng, xà beng, búa, kìm mỏ vịt...

Để thực hiện hành vi phạm tội, Sơn và đồng phạm dùng xà beng, kìm cắt cáp rồi tập hợp về một địa điểm, sau đó thuê Tuấn chạy taxi chở đến bãi phế liệu bán cho Quang. Cho đến thời điểm bị phát hiện, nhóm đã thực hiện trót lọt 3 vụ.

Cơ quan chức năng xác định đây là nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, các đối tượng gây án không nghề nghiệp, nghiện ma túy, thuê cùng nhà trọ ở gần nơi gây án để thực hiện hành vi phạm tội.

