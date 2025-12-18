Bắt ổ nhóm lừa đảo có giao dịch trên 7.500 tỷ đồng, trụ sở ở Campuchia

Ngày 18/12, Công an tỉnh Lạng Sơn, cho biết qua công tác nghiệp vụ phát hiện nhóm đối tượng sử dụng các nền tảng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức kết bạn làm quen, kêu gọi đầu tư vào ứng dụng đánh bạc.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá.

Qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì, phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và cơ quan chức năng trong và ngoài nước đấu tranh, bắt giữ 20 đối tượng trong chuyên án tại đặc khu Tam Thái Tử, The Sampeou, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia.

Theo Công an Lạng Sơn các đối tượng bị bắt giữ có độ tuổi từ 18 đến 41, đa số ở các tỉnh Lạng Sơn, Đồng Nai, Thanh Hóa, An Giang, Gia Lai, Lâm Đồng, Hải phòng, Hà Nội.

Trong đó đối tượng Nguyễn Thị Chín (biệt danh Hoa, 31 tuổi, trú tại Hải Phòng, là “vợ hờ” của đối tượng người nước ngoài chủ mưu), cầm đầu điều hành hoạt động lừa đảo. Tang vật thu giữ 10 máy tính, 38 điện thoại di động.

Đối tượng Nguyễn Thị Chín tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Công an Lạng Sơn xác định đây là ổ nhóm, đường dây lừa đảo có tổ chức, quy mô lớn, hoạt động chuyên nghiệp, tinh vi và phức tạp, hoạt động xuyên biên giới, xuyên quốc gia.

Đối tượng người Việt Nam câu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu, điều hành, hoạt động tại Campuchia để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua không gian mạng.

Nhóm đối tượng này đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của gần 3.000 bị hại, tổng số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng.

Hành vi của các đối tượng không chỉ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về kinh tế cho nhiều công dân trong nước mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm khác như rửa tiền, mua bán người, cưỡng bức lao động, tổ chức xuất nhập cảnh trái phép.

Ngày 15/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 22 đối tượng trong đường dây về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.