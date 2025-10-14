Bắt nhân viên giao hàng nhanh chiếm dụng hàng trăm triệu đồng

Ngày 14/10, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố, bắt tạm giam Lý Thế Vinh (39 tuổi, ngụ xã Năm Căn) và Phạm Nguyễn Thành Vẹn (33 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau) để điều tra về tội Tham ô tài sản.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố bị can (Ảnh: Công an Cà Mau).

Liên quan vụ án, cơ quan công an cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can khác.

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian làm nhân viên của Bưu cục 54 Hùng Vương (thuộc một công ty giao hàng nhanh), các đối tượng đã lợi dụng nhiệm vụ được giao chiếm dụng tiền thu hộ đơn hàng hơn 438 triệu đồng.