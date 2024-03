Bắt người phụ nữ trộm hàng chục thùng bia ở Long An

Ngày 15/3, Công an huyện Thạnh Hóa (Long An) đang tạm giữ hình sự Lê Thị Diễm Thúy (37 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Thúy là người gây ra nhiều vụ trộm bia trên địa bàn huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Thúy tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, khoảng 13h40 ngày 11/3, Thủy lái xe máy mang biển số 51F1.8301 đến đại lý bia Thanh Hùng, xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa.

Thấy bà H.N. (41 tuổi, chủ đại lý) đi ra sau nhà, Thúy liền ôm lần lượt 7 thùng bia lên xe máy tẩu thoát.

Khoảng 12h15 ngày 12/3, Thúy đến gần đại lý bia của chị T.Đ. (40 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh Hóa). Thấy chủ đại lý đi vệ sinh, Thúy tiếp cận ôm lần lượt 9 thùng bia để lên xe máy, chạy ra quốc lộ 62.

Chiếc xe máy là phương tiện Thúy sử dụng trộm cắp trong thời gian qua (Ảnh: Huyền My).

Trưa 13/3, Thúy tiếp tục lái xe máy đến gần tiệm tạp hóa Cẩm Tú, tại xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa canh chừng.

Thấy không có người, bà ta liền vào trong ôm 2 thùng bia ra để lên xe. Sau đó, Thúy vào lại tiệm tiếp tục ôm thêm 2 thùng bia thì bị chủ quán phát hiện bắt giữ, giao cho công an.

Sau khi Thúy bị công an bắt giữ, chủ hàng chục tiệm tạp hóa khác trên địa bàn cũng báo với công an bị mất nhiều thùng bia vào buổi trưa. Công an huyện Thạnh Hóa đang lấy lời khai của Thúy để mở rộng điều tra.