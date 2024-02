Bắt giữ nhóm đối tượng đi ô tô trộm cắp tài sản ở lễ hội

Ngày 18/2 Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, Đội Cảnh sát Hình sự của đơn vị vừa phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra ô tô BKS 98A-312xx do anh N.V.T. (57 tuổi, ở Bắc Giang) điều khiển chở theo 3 người phát hiện túi xách có 12 điện thoại di động các loại nghi do trộm cắp mà có.

Các đối tượng gồm Lê Thị Thanh (64 tuổi), Nguyễn Thị Ba (63 tuổi), cùng ở Bắc Giang và Trần Thị Phượng (35 tuổi, ở Quảng Ninh).

Các đối tượng trộm cắp điện thoại bị lực lượng công an bắt giữ (Ảnh: Công an TX Quảng Yên).

Qua đấu tranh, 3 đối tượng khai nhận số điện thoại do trộm cắp được tại lễ hội Tiên Công. Riêng lái xe T. không biết sự việc này.

Công an đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng trên và tiếp tục điều tra, làm rõ.