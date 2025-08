Bắt người đàn ông nghi bị tâm thần dùng dao đâm chủ tiệm photocopy

Ngày 5/8, ông Trịnh Thành Trung, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quang, tỉnh Gia Lai, cho biết, khoảng 10h30 cùng ngày, công an xã này đã bắt giữ T.C.T. (38 tuổi, trú tại thôn Định Quang, xã Vĩnh Quang) khi người này lẩn trốn tại địa phương. Khi bị bắt, T. trong tình trạng hoảng loạn, nghi biểu hiện bị tâm thần.

Qua xác minh bước đầu, công an nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm cố ý gây thương tích.

Công an xã Vĩnh Quang bắt được người đàn ông dùng dao đâm chủ tiệm Photocopy (Ảnh: Công an xã Vĩnh Quang).

Trước đó, lúc 19h25 ngày 3/8, T. đến nhà ông Lê Thái Hòa (58 tuổi, trú tại thôn Định Quang) để photocopy tài liệu. Lúc này, T. lấy ra một tờ giấy đưa cho ông Hòa photocopy, sau đó hỏi mượn tiền ông Hòa nhưng bị từ chối.

Trong lúc ông Hòa khởi động máy để photocopy thì T. dùng con dao nhỏ đâm 2 nhát trúng vào hông bên trái và tay ông Hòa rồi bỏ chạy.

Hậu quả, ông Hòa bị trầy xước da ở hông bên trái, cùi chỏ tay trái có vết rách dài khoảng 3cm, chảy máu phải khâu 3 mũi.

Theo Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quang, T. là người đang điều trị bệnh tâm thần, có dấu hiệu thần kinh không ổn định. Tuy nhiên, lâu nay người này không có biểu hiện quậy phá ở địa phương.

“Hiện nay, anh T. có biểu hiện động kinh, co giật nên công an xã đã xin ý kiến công an tỉnh để đưa đi bệnh viện tâm thần điều trị. Tùy vào mức độ phạm tội cơ quan chức năng sẽ khởi tố.

Nếu bị tâm thần nhưng không nằm trong khung khởi tố thì chuyển qua bệnh viện tâm thần hay các cơ sở điều trị, chăm sóc người tâm thần để quản lý. Địa phương không để người bị tâm thần sống chung trong cộng đồng dân cư sẽ gây nguy hiểm”, ông Trung nói.