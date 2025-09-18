Bà lão 74 tuổi nằm trong đường dây trộm chó liên tỉnh

Ngày 18/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã khởi tố 3 bị can trong đường dây bắt trộm chó liên tỉnh.

Các bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Nhị (74 tuổi, trú tại phường Phú Yên), Nguyễn Trọng Nghĩa (23 tuổi, trú tại xã Phú Hòa 2) và Nguyễn Văn Tiến (28 tuổi, trú tại xã Phú Hòa 1). Cả 3 bị can đều bị khởi tố về tội Trộm cắp tài sản.

Bị can Nguyễn Thị Nhị tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng công an phát hiện một nhóm đối tượng thường tụ tập tại nhà bà Nhị vào ban đêm; sau đó sẽ thay quần áo, mang theo bao tải, băng keo đen, kích điện... di chuyển bằng xe máy phân khối lớn đến địa bàn các xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa để thực hiện hành vi bắt trộm chó.

Nửa đêm, nhóm này tập trung về lại địa điểm cũ, chuyển giao chó vừa bắt trộm được cho bà Nhị đưa đi tiêu thụ.

Sau khi trộm được chó, các đối tượng mang chó đến nhà bà Nhị để tập kết (Ảnh: Công an cung cấp).

Mọi hoạt động đều diễn ra trong đêm tối và đều được các đối tượng xóa sạch dấu vết trước khi trời sáng.

Sau nhiều đêm mật phục, lực lượng công an đã bắt quả tang Nghĩa và Tiến khi 2 đối tượng này vừa bắt trộm 10 con chó mang về tập kết tại nhà bà Nhị.