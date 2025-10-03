Công an TPHCM kêu gọi 2 triệu chủ đất sớm cập nhật hồ sơ

Ngày 3/10, Công an TPHCM phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai Chiến dịch “90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai”, nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai “đúng - đủ - sạch - sống”, phục vụ công tác quản lý nhà nước và cắt giảm thủ tục hành chính.

Sau 3 tháng triển khai, Công an TPHCM đã đạt những kết quả tích cực trong việc hợp nhất cơ sở dữ liệu từ 3 địa phương trước sáp nhập (TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu) thành một khối thống nhất với hơn 4,7 triệu thửa đất.

Tuy nhiên, chiến dịch đang gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do thiếu sự đồng bộ, thống nhất về thông tin chủ sử dụng đất và giấy tờ. Qua rà soát, khoảng 2 triệu chủ sử dụng đất/chủ sở hữu nhà ở chưa cập nhật đầy đủ thông tin.

Công an TPHCM khuyến nghị 2 triệu chủ bất động sản cần mang giấy chứng nhận đến cơ quan chức năng để xác thực đầy đủ thông tin (Ảnh minh họa: I.T.).

Do đó, Công an TPHCM và Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn thiết khuyến nghị người dân tích cực phối hợp, tham gia cung cấp và xác thực thông tin đất đai, nhà ở.

Cụ thể, người dân cần phối hợp với cán bộ cơ sở để kê khai, bổ sung, chỉnh lý thông tin; đến các bàn hướng dẫn được bố trí tại trụ sở UBND và Trung tâm Dịch vụ hành chính công để được hỗ trợ cung cấp, xác thực thông tin đất đai.

Đối với khoảng 2 triệu chủ bất động sản còn thiếu thông tin, Công an TPHCM đề nghị người dân mang giấy chứng nhận (sổ đỏ, sổ hồng) và CCCD để đối chiếu, xác thực thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là yêu cầu cấp thiết, đặc biệt với các trường hợp thay đổi CMND/CCCD hoặc giấy chứng nhận được cấp trên nhiều loại bản đồ khác nhau.

Công an TPHCM đánh giá việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai sẽ mang lại những lợi ích thiết thực, cắt giảm thủ tục hành chính cho người dân. Ngoài ra, thông tin được chuẩn hóa sẽ giúp giảm thiểu hồ sơ giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động đất đai.

Bên cạnh đó, thông tin đất đai, nhà ở của người dân sẽ được cập nhật chính xác, minh bạch, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tài sản trên môi trường số, giúp người dân dễ dàng tra cứu, sử dụng.