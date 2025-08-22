Tạm đình chỉ điều tra vụ chìm sà lan làm 9 người chết, mất tích

Ngày 22/8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vụ án tai nạn đường thủy làm 4 người chết, 5 người mất tích đã bị tạm đình chỉ điều tra do hết thời hạn điều tra.

Vụ chìm sà lan và tàu kéo xảy ra vào tháng 4/2024 trên vùng biển Quảng Ngãi, cách đặc khu Lý Sơn khoảng 5km.

5 thuyền viên trên tàu kéo vẫn mất tích (Ảnh: Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi).

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan điều tra đã vào cuộc, xác lập hồ sơ để điều tra, làm rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, tàu kéo và máy đào bị chìm dưới đáy biển chưa trục vớt được dẫn đến vụ việc kéo dài.

Tháng 6, công tác trục vớt hoàn thành, cơ quan điều tra tiếp cận tàu kéo, máy đào và cả sà lan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đến nay, thời hạn điều tra đã hết nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tạm đình chỉ điều tra vụ án.

Dù tạm đình chỉ điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi vẫn chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ theo dõi, nắm bắt những vấn đề liên quan đến vụ việc này.

Như Dân trí phản ánh, vụ tai nạn tàu kéo và sà lan chở đá xảy ra vào 4h ngày 24/4/2024 trên vùng biển Quảng Ngãi.

Để thi công đê chắn sóng cảng Bến Đình (huyện Lý Sơn cũ), nhà thầu đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Lý Tuấn (huyện Bình Sơn cũ) cung cấp đá.

Công ty TNHH Lý Tuấn hợp đồng thuê tàu kéo và sà lan của Công ty TNHH một thành viên Minh Linh chở đá từ cảng Kỳ Hà (tỉnh Quảng Nam cũ) ra đảo Lý Sơn.

Điều đáng quan tâm là danh sách thuyền viên đăng ký xuất bến trong chuyến tàu gặp nạn vào ngày 24/4 chỉ có 5 người.

Tuy nhiên, khi tàu kéo và sà lan gặp nạn, cơ quan chức năng vớt được 4 thi thể không có tên trong danh sách thuyền viên đã đăng ký. Những người có tên trong danh sách thuyền viên làm thủ tục xuất bến vẫn mất tích.

Tháng 5/2024 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố vụ án tai nạn đường thủy làm 4 người chết, 5 người mất tích. Vụ án được khởi tố để điều tra về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy, theo Điều 272 Bộ luật hình sự.