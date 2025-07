Bắt khẩn cấp kẻ chém người trên phố đi bộ ở TPHCM

Theo thông tin ban đầu, tối 20/7, nhiều người đang đi dạo tại phố đi bộ Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một, TPHCM, hoảng sợ khi phát hiện người đàn ông cầm dao, đuổi chém một nam thanh niên ở trước quán nước.

Dù mọi người la hét, kẻ này vẫn liều lĩnh chém nhiều lần về phía nam thanh niên. Sau đó, một số người vào can ngăn, kéo kẻ cầm dao ra ngoài thì người này mới dừng lại.

Phạm Thái Thanh cầm dao chém về phía anh K. (Ảnh chụp lại clip).

Vào cuộc điều tra, Công an phường Thủ Dầu Một xác định người cầm dao là Phạm Thái Thanh (SN 1993, ngụ phường Thủ Dầu Một). Bị hại là anh Đ.H.K. (SN 2007, ngụ phường Phú Lợi), nhân viên của quán nước.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập và kết quả xác minh, xét thấy hành vi của Phạm Thái Thanh dùng dao đuổi theo chém anh K. gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, có dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng, Công an phường Thủ Dầu Một đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Thanh.