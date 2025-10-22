Thành viên tổ an ninh trật tự bị thương khi làm nhiệm vụ

Ngày 22/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã đến thăm hỏi và trao quà hỗ trợ ông Đặng Quang Hùng, Tổ viên Tổ An ninh trật tự khu phố 1, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó tối 20/10, ông Phạm Nghĩa (SN 1982) đến gặp ông Kpă Chmơn (SN 1980) cùng trú tại xã Phú Túc, để bàn hợp đồng xây dựng nhà. Tại đây còn có Rcom Toai (SN 1997, cùng trú tại địa phương).

Đoàn công tác Công an tỉnh Gia Lai thăm hỏi, động viên ông Đặng Quang Hùng (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Do mâu thuẫn trước đó, Toai đã dùng dao chém ông Nghĩa bị thương ở tay phải. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Krông Pa và khâu 13 mũi.

Tiếp nhận tin báo vụ việc, Công an xã Phú Túc cùng một số thành viên Tổ An ninh trật tự khu phố 1 đến nhà ông Chmơn để nắm tình hình.

Khi tổ công tác đang giải quyết vụ việc, Toai bất ngờ dùng dao chém vào vùng đầu ông Hùng, khiến nạn nhân bị thương và khâu 2 mũi tại Trung tâm Y tế Krông Pa.

Lợi dụng đêm tối, Toai cầm thêm một mã tấu bỏ trốn. Đến nay, cơ quan công an đang truy lùng đối tượng.

Tại buổi thăm hỏi, Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đã động viên ông Hùng, đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm của tổ an ninh trật tự cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn.