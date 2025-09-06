Xác minh vụ ẩu đả có nghệ sĩ tại quán ăn ở TPHCM

Ngày 6/9, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nhóm người ẩu đả tại quán ăn, trong đó có sự xuất hiện của một số nghệ sĩ như H.L., V.V.L.T, (nghệ danh L.T.) và YouTuber. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào tối 4/9, tại một quán ăn trên đường số 7, phường An Lạc, TPHCM.

Nhóm người ẩu đả tại quán ăn ở phường An Lạc (Ảnh: Cắt từ clip)

Hình ảnh từ clip cho thấy, một nhóm người lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát tại quán ăn nói trên. Trong clip có sự xuất hiện của một số nghệ sĩ và YouTuber. Trong lúc ẩu đả, một nam thanh niên bị thương nặng, gục xuống bàn.

Nạn nhân được một số người khác hỗ trợ đưa đi cấp cứu trong tình trạng chảy máu ở vùng đầu. Phát hiện vụ việc, nhiều người vào can ngăn.

Bước đầu, Công an phường An Lạc đã mời một số người liên quan lên trụ sở làm việc. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.