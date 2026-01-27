Bắt kẻ trộm thiên nga trắng ở Thảo cầm viên Sài Gòn

Ngày 27/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, đang tạm giữ N.C.P. (SN 1978, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng trộm cắp (bìa trái) cùng người mua thiên nga (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, sáng 26/1, Công an phường Sài Gòn tiếp nhận tin báo của Ban quản lý Thảo cầm viên Sài Gòn về việc một cá thể thiên nga trắng nuôi trong khuôn viên bị mất.

Qua trích xuất hệ thống camera an ninh tại khu vực chuồng nuôi, lực lượng chức năng xác định có đối tượng đột nhập trái phép, để lại hiện trường một chiếc kềm cắt sắt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định N.C.P. là đối tượng gây án và truy xét, bắt giữ khi người này đang lẩn trốn tại xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh).

Khi bị bắt, ông P. khai nhận đã bán thiên nga lại cho một người khác tại thành phố Cần Thơ. Trước tính chất cấp bách của vụ việc, đặc biệt liên quan đến động vật hoang dã nuôi bảo tồn, tổ công tác lập tức phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức truy tìm.

Sau hành trình xuyên đêm, đến khoảng 5h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định được địa điểm và giải cứu an toàn cá thể thiên nga trắng. Lúc 9h, Công an phường Sài Gòn đã bàn giao thiên nga lại cho Thảo cầm viên Sài Gòn trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Trong suốt quá trình tiếp nhận và di chuyển, cán bộ chiến sĩ Công an phường Sài Gòn đã phối hợp hỗ trợ bác sĩ thú y theo dõi, chăm sóc nhằm bảo đảm an toàn cho động vật.

Hiện Công an phường tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật, đồng thời làm rõ các cá nhân có liên quan đến hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.